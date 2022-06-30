Kırkpınar'da bu yıl heyecan katlanacak

Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Taşçı, 661'incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin büyük heyecana sahne olacağını söyledi.

Yağlı güreşin efsanelerinden Ahmet Taşçı, 1-3 Temmuz'da gerçekleşecek 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile yeni kurulan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Taşçı, Kırkpınar'da son iki yılın başpehlivanı Ali Gürbüz'ün bu yıl da unvanını koruması durumunda altın kemerin ebedi sahibi olacağını hatırlatarak, "Altın kemer yılı. Güreşler açısından süper bir yıl olacak." dedi.

"Kırkpınar'a bu yıl hem pehlivan hem de seyirci açısından büyük bir katılım olacak." diyen Taşçı, müsabakaların çok çekişmeli geçeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Altın kemer bu yıl sahibini bulabilir, Ali Gürbüz fena değil. Favorilerim arasında Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Fatih Atlı, İsmail Koç var. 4-5 pehlivanımızın performansının iyi olduğunu gördüm. Bir sürpriz çıkar mı? Gençler arasından Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş, Hüseyin Gümüşalan, Nedim Gürel de sürpriz yapabilecek pehlivanlar. Güreşler çok zevkli olacak."

"Puanlama kalkabilir"

Yağlı güreşlerin artık yeni kurulan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun çatısı altında yer alacağını aktaran Taşçı, ilerleyen dönemde kurallara ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceğini dile getirdi.

Ahmet Taşçı, Kırkpınar'da puanlama sisteminin kaldırılması gibi yeniliklerin olabileceğini belirterek, "Genel kurulda başkanın (İbrahim Türkiş) da konuşmalarında verdiği sinyaller o yöndeydi. Özünden koparmadan, yine onun tarihsel dokuları içerisinde kurallar değişebilir, puanlama kalkabilir. Daha güzel bir uygulama yapılabilir. Tabii oturup istişare edip, en uygununu bulacağız." ifadelerini kullandı.

Sarayiçi Er Meydanı'nın yenilenmesi süreciyle ilgili soru üzerine Taşçı, "Daha önceki yıllarda Spor Bakanımız bunun sözünü vermişti. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'la da toplantılarımız oldu. Başkanımızın bir müjdesi oldu; 'Edirne Kırkpınar sahası yenileniyor' diye. Kültürüne uygun yeni bir stat olabilir. Atıl pozisyonları var." yanıtını verdi.

Yeni federasyonun kurulması

Yağlı güreşin yeni kurulan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonuna bağlandığı için mutlu olduğunu söyleyen Taşçı, şunları kaydetti:

"Geleneksel güreşler benim de yıllardan beri arzu ettiğim federasyon çatısı altında toplandı. Sporcularımıza destek olunması konusunda büyük bir yardımı olacak. Çünkü Güreş Federasyonu altındayken çok fazla katkı sağlanamamıştı. Geleneksel güreşler açısından federasyonun kurulması iyi oldu. Benim de 1990 yılında arzu ettiğim yağlı güreş federasyon yapısı vardı. O şimdi geleneksel güreşler olarak 5-6 branşı kapsadı. Onun için çok memnun oldum. Milat diyebiliriz. Önemli olan kısmı ise bunun devamı."