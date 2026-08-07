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Kırklarelispor transferde hareketli

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Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, dış transferde 4 oyuncuyu kadroya dahil edilirken, iç transferde ise 5 futbolcuyla sözleşme yenilendiği bildirdili.

Kırklarelispor, dış transferde İbrahim Can Köse, Onur Karakabak, Şener Kaya ve Berk Can Yıldız ile anlaşmaya vardı.

İç transferde de Serhat Taşdemir, Furkan Fehmi Güneş, Muhammet Akpınar, Ahmet Emre Uzun ve Missis Gülük ile yeniden anlaştı.

Kaynak: AA
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