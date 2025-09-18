Haberler

Kırklareli Vize İlçesinde Denize Girmek Yasaklandı

Güncelleme:
Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 18-20 Eylül tarihleri arasında denize girilmesi yasaklandı. Kaymakamlık, tüm plajlarda bu yasağa uyulması gerektiğini duyurdu.

Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünden itibaren 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla ilçedeki tüm plajlarda 18-20 Eylül'de denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Yasağa uyulması istenen açıklamada İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
