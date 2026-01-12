Haberler

Kırklareli'nin Vize ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

Güncelleme:
Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece ölçülürken, yoğun kar yağışının etkisi azaldı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın da ara verildi.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buna bağlı olarak oluşabilecek buzlanma nedeniyle 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü ilçede, bugün yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verilmişti.

Kar yağışı öğle saatlerinde etkisini yitirdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel



