Kırklareli Vize'de Saman Yüklü Tırda Çıkan Yangın Söndürüldü
Kırklareli'nin Vize ilçesinde saman yüklü bir tırın çekici kısmı alev aldı. Sürücü tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucunda tır kullanılamaz hale geldi.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde saman yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Resul A. idaresindeki 54 AFG 119 plakalı saman yüklü tır Doğanca köyü yakınlarında hareket halindeyken çekici kısmından alev aldı.
Sürücü, aracı yol kenarına çekerek alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Vize Belediyesi itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Tır, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.