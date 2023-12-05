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Kırklareli Vize'de Saman Yüklü Tırda Çıkan Yangın Söndürüldü

5 Aralık 2023 09:33 Son Güncelleme: 09:34 Abone Ol

Kırklareli'nin Vize ilçesinde saman yüklü bir tırın çekici kısmı alev aldı. Sürücü tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucunda tır kullanılamaz hale geldi.