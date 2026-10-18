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Kırklareli Vize'de ilaç fabrikasındaki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

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Kırklareli Vize'de ilaç fabrikasındaki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesindeki ilaç fabrikasında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, ilaç fabrikasında çıkan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Vize ilçesi Çakıllı beldesindeki ilaç fabrikasında, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler tesisi sardı. İhbarla fabrikaya jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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