Haberler

Kırklareli Vize'de denize girmek 3 gün yasaklandı

Kırklareli Vize'de denize girmek 3 gün yasaklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde 3 gün denize girmek yasaklandı.

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde 3 gün denize girmek yasaklandı.

Vize Kaymakamlığı, ilçe genelindeki plajlarda olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 24-25-26 Temmuz 2026 tarihlerinde 3 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus kadına torunlarından kötü sürpriz: Düşmanca bana bakıyorlar

Plaja giden Rus kadına kötü sürpriz: Şu anda herkes bana bakıyor
Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış

Belediyede yasak aşk skandalı: Başkan, spiker sevgilisini işe almış
YENİ Parti X'e adım attı: Hesabın önceki sahibine bakın

YENİ Parti X'e adım attı: Hesabın önceki sahibine bakın
CHP'ye bir darbe daha! Belediye başkanı ve tüm üyeler istifa etti

Başkan dahil herkes istifa etti! Bu belediyede CHP'li kimse kalmadı
Mobilya mağazasında skandal görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Dünyaca ünlü mobilya mağazasında skandal görüntü
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti

Maçın önüne geçen görüntü! Türkiye Italiano'nun hareketini konuşuyor
Simge Sağın'ın tatilden paylaştığı fotoğrafı görenler çıplak sandı

Tatilden fotoğraf paylaştı, gören herkes çıplak sandı