Kırklareli ve Edirne'de Düzensiz Göçmen Yakalamaları
Edirne'de güvenlik güçleri, 9 yabancı uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Kırklareli'nde ise Kofçaz ilçesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı ve işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.
Kırklareli ve Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan söz konusu yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel