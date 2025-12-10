Kırklareli Valisi Turan ve Belediye Başkanı Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Turan ve Bulut, ilk olarak AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Turan, ziyarette kentte yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında Pehlivan'a bilgi verdi.

Daha sonra Turan ve Bulut, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök'ü, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'i ve TEİAŞ Genel Müdür Vekili Deniz Coşkun'u ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Burak Süzülmüş de yer aldı.