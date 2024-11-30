Kırklareli Valisi Uğur Turan, Üniversite ve Eğitim Modelini Tanıttı
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Vize Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek akademik faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ayrıca, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' tanıtım programına katıldı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Vize Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.
Vali Turan, yüksekokul müdürü Doç. Dr. Ahmet Oğuz Akgüneş'ten akademik faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Ziyarette, Vize Kaymakamı Kemal Balaban da yer aldı.
"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" tanıtıldı
Kırklareli Valisi Uğur Turan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin tanıtım programına katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde düzenlenen programda İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" hakkında bilgi verdi.
Programda ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesini tanıttı.