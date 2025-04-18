Kırklareli Valisi Uğur Turan, Üniversite Öğrencileriyle Buluştu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ahmet Cevdet Paşa Kredi Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen Gönül Sohbetleri Programı'na katılarak üniversite öğrencileriyle bir araya geldi ve 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' tanıtımına da katkıda bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.
Turan, İl Müftülüğünce Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ahmet Cevdet Paşa Kredi Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdunda düzenlenen Gönül Sohbetleri Programı'na katıldı.
Gençlerle sohbet eden Turan, kariyeri hakkında öğrencilere bilgi verdi.
Programda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ile İl Müftüsü Yusuf Eviş'de yer aldı.
"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" tanıtıldı
Kırklareli Valisi Uğur Turan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin tanıtım programına katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Fen Lisesinde düzenlenen programda İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" hakkında bilgi verdi.
Programda ayrıca İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tarafından kentte sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.