Haberler

Kırklareli Valisi Turan, Roman vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz'da Roman vatandaşlarla düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Turan, toplum yararına faaliyet gösteren kuruluşlara destek verdiklerini belirtti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde Roman vatandaşlarla iftar programında buluştu.

Vali Turan, Biz Bize Yeteriz Derneğince düzenlenen iftar programına katıldı.

Tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Turan, toplum yararına faaliyet gösteren her kuruluşa destek verdiklerini söyledi.

Biz Bize Yeteriz Derneğinin çalışmalarını önemsediklerini ifade eden Turan, Roman vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programa, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Kırklareli Valiliği Roman Koordinatörü Kasım Ant, Biz Bize Yeteriz Derneği Lüleburgaz Şube Başkanı Emin Sanpur ile protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

