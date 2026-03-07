Haberler

Kırklareli Valisi Turan, Roman vatandaşlarla iftarda buluştu

Kırklareli Valisi Turan, Roman vatandaşlarla iftarda buluştu
Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ramazan ayının birlik ve kardeşlik ruhunu vurgulayarak Roman vatandaşlarla bir iftar programı düzenledi. Programda, Romanların Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğu belirtildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Roman vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

Vali Turan, eşi Nihal Turan ile İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ikliminde gerçekleştiğini ifade eden Turan, Roman vatandaşlarının kültürleri, samimiyetleri ve hayatın her alanına kattıkları değerlerle Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Turan, birlik ve kardeşliğin Türk milletinin en büyük gücü olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
