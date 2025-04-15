Kırklareli Valisi Uğur Turan, Rektör Prof. Dr. Rengin Ak'ı Kabul Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rengin Ak'ı makamında kabul etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ak'a görevinde başarılar diledi.

Üniversitenin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Turan, yapılan her çalışmayı desteklemeye hazır olduklarını kaydetti.

Ak ise üniversitenin büyümesi ve gelişmesi için çalışacaklarını belirtti.

Vali Turan, Kıyıköy Roman Derneğini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıyıköy Roman Derneğini ziyaret etti.

Vali Turan, dernek başkanı Ali Elbasan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu ifade eden Elbasan, devletin her zaman Roman vatandaşların yanında olduğunu kaydetti.