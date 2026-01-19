Haberler

Kırklareli Valisi Turan, Pehlivanköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi ve beraberindekilerle Pehlivanköy ilçesinde köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Kış tedbirlerinden altyapı hizmetlerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Turan, köylere yapılan yatırımların önemini vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy ilçesine bağlı köyleri ziyaret etti.

Turan, eşi Nihal Turan, Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız, Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör ve kurum müdürleri ile ziyaretlerine Yeşilova köyünden başladı.

Köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelen Turan, vatandaşların isteklerini dinledi.

Turan, köylerde alınan kış tedbirleri, yol, altyapı hizmetleri, tarımsal üretim, güvenlik, eğitim, sağlık, turizm, elektrik yatırımları, sulama, dere ıslahı, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar, çöp toplama hizmetleri, düzensiz göçle mücadele, sosyal hizmetler, Aile Yılı kapsamındaki çalışmalar ile dini ve hayri faaliyetleri değerlendirdi.

Devam eden ve tamamlanan yatırımlara ilişkin bilgi alan Turan, köyde incelemede bulundu.

Köylere yapılan yatırımları çok önemsediklerini ifade eden Turan, vatandaşların huzuru, güvenliği ve refahı için tüm kurumların gece gündüz çalıştığını belirtti.

Başlatılan yatırımlar, devam eden ve planlanan projeler ile köylerin gelişimine önemli katkı sağlanacağını dile getiren Turan, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Turan ve beraberindekiler daha sonra Yeşilpınar, Kuştepe, Hıdırca, Doğanca, Akarca, Kumköy ve İmampazarı köylerinde de vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
