Haberler

Kırklareli Valisi Turan, OSB'de düzenlenen iftar programına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesi'nde iş insanları ile birlikte iftar yaptı. Ramazan ayında hoşgörü ve birlik mesajları verdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) düzenlenen iftar programına katıldı.

Turan, OSB idari binasında düzenlenen programda, ramazan ayında iş insanları ile aynı sofrada iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ramazan ayının hoşgörü ayı olduğunu ifade eden Turan, bu ayda bol bol dua edilmesi, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının ön plana çıkması gerektiğini kaydetti.

Turan, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti

Boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti
Kıyamet alameti gibi! Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti

Kıyamet alameti gibi!
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor

Burası Türkiye'nin en işlek yollarından biri
Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu

Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti

Boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak

Ortalık kan gölüne dönmüşken Cumhurbaşkanı'ndan tarihi rest geldi
Domenico Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik

Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik