Kırklareli Valisi Turan, okul aile birliği başkanlarıyla bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, okul aile birliği başkanlarıyla bir araya geldi.

Vali Turan, Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, okul aile birliği başkanlarının taleplerini dinledi.

Eğitimin tüm paydaşlarının, iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirten Turan, okul aile birliklerinin eğitim sürecine sunduğu katkının çok değerli olduğunu söyledi.

Turan, velilerin görüş ve önerilerinin yol gösterici nitelik taşıdığını vurguladı.

Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz de okullarda sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.