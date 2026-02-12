Haberler

Kırklareli Valisi Turan, okul aile birliği başkanlarıyla bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde okul aile birliği başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirerek, eğitim sürecine yapılan katkılara dair görüşmelerde bulundu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, okul aile birliği başkanlarıyla bir araya geldi.

Vali Turan, Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, okul aile birliği başkanlarının taleplerini dinledi.

Eğitimin tüm paydaşlarının, iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirten Turan, okul aile birliklerinin eğitim sürecine sunduğu katkının çok değerli olduğunu söyledi.

Turan, velilerin görüş ve önerilerinin yol gösterici nitelik taşıdığını vurguladı.

Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz de okullarda sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Meclis'teki yumruklu kavgaya karışan Osman Gökçek konuştu: Gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik

Yumruklu kavgada başroldeydi! Sözleriyle yangına benzin döktü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!

Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu

Acı haberi alan ünlü oyuncular gözyaşlarına boğuldu
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

Arda'yı bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
Bir anda istifa etti! Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti

Bir anda istifa etti! Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!

Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Şaka değil gerçek! Japon Ligi'nde beraberlik kaldırıldı! İşte yeni puanlama sistemi

Şaka değil gerçek! Milyonların izlediği o ligde beraberlik kaldırıldı
Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı

Önce kadro dışı kaldı, sonra Süper Lig ekibini takipten çıktı