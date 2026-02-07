Haberler

Kırklareli Valisi Turan, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde incelemede bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret ederek personelle sohbet etti ve müdürlük hakkında brifing aldı. Kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin önemine vurgu yaptı.

Vali Turan, müdürlük binası gezerek, personelle sohbet etti.

Ardından, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Serpil Ünsal'dan brifing alan Turan, kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin esas alındığını söyledi.

Turan, özverili çalışmaları dolayısıyla personele teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

