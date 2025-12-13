Haberler

Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Karahamza köyünü ziyaret ederek muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından Şükrüpaşa, Karadere, Geçitağzı, Kapaklı ve Çayırlı köylerini de ziyaret eden Turan, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, köy ziyaretlerinde bulundu.

Karahamza köyünü ziyaret eden Turan, köy muhtarı Taner Ülker'den bilgi aldı.

Bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Turan, istekleri dinledi.

Turan, ardından Şükrüpaşa, Karadere, Geçitağzı, Kapaklı ve Çayırlı köylerini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.

Ziyarette, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay İsa Murat Övez, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş ile İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Onur Karadağ da yer aldı.

