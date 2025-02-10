Kırklareli Valisi Uğur Turan Kofçaz'da İncelemelerde Bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz ilçesinde BOTAŞ Malkoçlar Ana Ölçüm İstasyonu'nu ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Malkoçlar köyündeki bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek onların isteklerini dinledi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.
Vali Turan, İlçe Kaymakamı Neyfel Ören, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş ile BOTAŞ Malkoçlar Ana Ölçüm İstasyonu Tesisi'nde incelemede bulundu.
Tesisi gezen Turan, yetkililerden bilgi aldı.
Turan, ardından Malkoçlar köyünde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşlarla sohbet eden Turan, istekleri dinledi.