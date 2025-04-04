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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kadın Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etti

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, kadın mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek çalışmalarını dinledi ve başarılar diledi. Muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevini üstlendiğini vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kadın mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Turan, eşi Nihal Turan ile Doğu Mahallesi muhtarı Arzu Yıldırım, Yayla Mahallesi muhtarı Dilek Karataş, Karakaş Mahallesi muhtarı Esra Mağıltaş, Karacaibrahim Mahallesi muhtarı Gülşah Uğurluoğlu ile İstasyon Mahallesi muhtarı Naide Şanlı Özdemir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Muhtarlardan çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, muhtarlara çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

Turan, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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