Kırklareli Valisi Turan, Kur'an kursu binasının temel atma törenine katıldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İnece beldesinde yapılacak Kur'an kursu binasının temel atma törenine katıldı.

İnece beldesinin Ulukonak Mahallesi'nde inşa edilecek Kur'an kursu binasının temel atma töreninde konuşan Turan, projeye katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti.

Temeli atılan binada Kur'an ile aydınlanan gençlerin yetişeceğini belirten Turan, kent genelinde eğitimden altyapıya kadar her alanda yatırımların sürdüğünü söyledi.

Törende İl Müftüsü Yusuf Eviş ile İnece Belediye Başkanı İlhan Arı da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Kur'an kursu binasının temeli dualarla atıldı.