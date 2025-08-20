Kırklareli Valisi Uğur Turan, İlçe Ziyaretlerine Devam Ediyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İlçe Ziyaretlerine Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, çeşitli resmi ziyaretler gerçekleştirerek yerel yöneticiler ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyaretlerinde vatandaş odaklı hizmetler konusundaki işbirliği vurgusu yaparak teşekkür belgeleri sundu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kentte ziyaretlerde bulundu.

Turan, beraberindeki Vali Yardımcısı Yusuf Güler, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ile Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

Bulut, ziyarette belediye çalışmaları ve projeler hakkında Vali Turan'a bilgi verdi.

Turan, tüm kurumlar ile işbirliği halinde çalışarak vatandaş odaklı hizmetler ürettiğini belirttiği Bulut ve ekibine teşekkür belgesi takdim etti.

Turan, daha sonra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker ve Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman'ı ziyaret etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Komisyona damga vuran Çukurca gazisi! Takma gözünü eline alıp konuştu

Komisyona damga vuran Çukurca gazisi: Takma gözünü elini alıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözünü bir an olsun ayırmadı! İlk 11'de sahaya çıkan Arda Güler'e sevgili sürprizi

İlk 11'de sahaya çıkan Arda'ya büyük sürpriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.