Kırklareli Valisi Turan'dan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde incelemede bulundu.

Vali Turan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında inceleme yaptı, personelle sohbet etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Vali Turan'a kurumun faaliyetleri hakkında brifing verdi.

Turan, kentin adını başarılarla duyurmak istediklerini belirterek, eğitim ve öğretim hizmetlerinde kalitenin artırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Vali Turan, Altınöz'e çalışmalarında başarı diledi.