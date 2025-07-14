Kırklareli Valisi Uğur Turan Hastane İnşaatında İncelemede Bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan Hastane İnşaatında İncelemede Bulundu
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, 250 yatak kapasiteli ek bina inşaatını gezerek, sağlık alanında devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı ve en kısa sürede hizmete açılacağını duyurdu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, hastane inşaatında incelemede bulundu.

Vali Turan, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek bina inşaatını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ek binanın 250 yatak kapasiteli olduğunu ifade eden Turan, sağlık alanında yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Binanın en kısa sürede hizmete açılması için çalıştıklarını belirten Turan, binanın kente hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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