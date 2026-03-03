Haberler

Kırklareli Valisi Turan, hasta ziyaretlerinde bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, tedavileri süren hastaları ziyaret etti.

Vali Turan, Lüleburgaz Devlet Hastanesinde tedavi gören valilik makam şoförü Seyfettin Ülgür'ün kızını ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ardından diğer hastaları da ziyaret eden Turan, hasta ve hasta yakınları ile sohbet etti.

Ziyarette, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ve İlçe Sağlık Müdürü Önder Porsuk da yer aldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
