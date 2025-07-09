Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ü Kabul Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ü makamında kabul etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne'nin çok güzel bir kent olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Müdürlüğünün de başarılı çalışmalara imza attığını ifade eden Turan, Soytürk'e çalışmalarında başarılar diledi.

Soytürk ise yaptıkları ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında Turan'a bilgi verdi.

Belediye Başkanı Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bulut ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Bulut, daha sonra İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu.