Kırklareli Valisi Turan, Sislioba köyünü ziyaret etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy ilçesinin Sislioba köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek, köydeki yatırım ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Turan, köy kahvehanesinde bir araya geldiği vatandaşların isteklerini dinledi.
Köyde devam eden yatırım ve altyapı çalışmaları hakkında köy muhtarı Hasan Kaçan'dan bilgi alan Turan, sosyal destek hizmetlerini değerlendirdi.
Vali Turan'a ziyarette, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, DSİ 112. Şube Müdürü Mehmet Cemil Sarı ve İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş eşlik etti.