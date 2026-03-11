Haberler

Kırklareli Valisi Turan, ceza infaz kurumunda iftara katıldı

Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Açık Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen iftar programına katılarak Ramazan ayının önemini vurguladı. Turan, bireylerin topluma kazandırılmasının adalet anlayışının bir parçası olduğunu belirtti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Açık Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen iftar programına katıldı.

Turan, konuşmasında tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Ramazan ayının sabrın, merhametin ve paylaşmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel bir dönem olduğunu ifade eden Turan, devletin adalet anlayışının yalnızca cezalandırmayı değil, aynı zamanda bireylerin topluma yeniden kazandırılmasını da hedeflediğini söyledi.

Ceza infaz kurumlarında yürütülen eğitim faaliyetleri, mesleki kurslar ve sosyal çalışmaların bu anlayışın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Turan, bu çalışmaların hükümlülerin yeniden hayata tutunmalarına yardımcı olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından dua edildi, ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı.

Programa, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Hakimler ve Savcılar Kurulu başmüfettişleri Adem Çelik ve Tarkan Dinç, Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişi Aydın Güven, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Rengin Ak, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı ile ceza infaz kurumu personeli ve hükümlüler katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
