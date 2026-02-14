Kırklareli Valisi Turan, Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

Vali Turan, merkezi gezerek İl Sağlık Müdür Vekili Enes Güler ve Başhekim Zeliha Türkyılmaz'dan bilgi aldı.

Personelle sohbet eden Turan, sağlık çalışanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Turan, hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarının da taleplerini dinledi.