Kırklareli Valisi Uğur Turan, Cami İnşaatını İnceledi

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesindeki Oklalı köyünde bulunan Eski Cami inşaatında inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı. Camii inşaatının tarihine uygun olarak restore edileceği bildirildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, cami inşaatında incelemede bulundu.

Turan, Lüleburgaz ilçesinin Oklalı köyündeki Eski Cami inşaatını gezip, yetkililerden bilgi aldı.

İnşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Turan, caminin tarihine uygun olarak restore edileceğini kaydetti.

İncelemede Lüleburgaz Kaymakam vekili Tamer Orhan, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ile Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş de yer aldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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