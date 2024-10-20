Kırklareli Valisi Uğur Turan'a Ziyaretler Devam Ediyor, Elektrik Kesintisi ve Derelerin Temizliği

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler devam ediyor.

Turan, İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem, Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen ve Kaynarca Belediye Başkanı Neşe Çevikbaş'ı makamında kabul etti.

Belediyelerin çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Vize ilçesinin Küçükyayla, Kömür ve Balkaya köyleri ile merkeze bağlı Dolhan köyüne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 10.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

Dereler temizleniyor

Vize ilçesinde dere yataklarında temizlik çalışmaları yapılıyor.

Vize Belediyesi ile İl Özel İdaresi ekipleri iş birliğinde yürütülen çalışmalarda dere yataklarında su akışına engel teşkil eden atıklar temizleniyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp de çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Yoğun yağışlar sırasında olumsuzlukların yaşanmaması için derelerde su akışının sağlıklı şekilde sağlanması gerektiğini ifade eden Özalp, kış ayları öncesi kentteki tüm derelerin temizleneceğini belirtti.