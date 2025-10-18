Kırklareli Valisi Uğur Turan'a Ziyaretler Devam Ediyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.

Vali Turan, makamında, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Nevşehirli Bürokratlar ve İşadamları Derneği (NEVBİAD) Başkanı Kazım Tekin, Alpullu Şeker Fabrikası Müdürü Ali Kazıcı ile İstanbul Baklavacılar Odası Başkanı Mehmet Yıldırım'ı kabul etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, kent hakkında bilgi verdi.

Turan, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Altınöz'ö görevinde başarılar diledi.