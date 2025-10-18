Kırklareli Valisi Uğur Turan'a Ziyaretler Devam Ediyor
Kırklareli Valisi Uğur Turan, makamında İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, NEVBİAD Başkanı Kazım Tekin, Alpullu Şeker Fabrikası Müdürü Ali Kazıcı ve İstanbul Baklavacılar Odası Başkanı Mehmet Yıldırım'ı kabul etti. Ziyaretlerden memnuniyetini dile getiren Vali Turan, kent hakkında bilgi vererek Altınöz'e görevinde başarılar diledi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.
Vali Turan, makamında, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Nevşehirli Bürokratlar ve İşadamları Derneği (NEVBİAD) Başkanı Kazım Tekin, Alpullu Şeker Fabrikası Müdürü Ali Kazıcı ile İstanbul Baklavacılar Odası Başkanı Mehmet Yıldırım'ı kabul etti.
Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, kent hakkında bilgi verdi.
Turan, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Altınöz'ö görevinde başarılar diledi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel