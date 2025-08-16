Kırklareli Valisi Uğur Turan'a Ziyaretler Devam Ediyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a Ziyaretler Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, makamında Tümgeneral Muammer Alper, Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Fatih Karababa ve Tüm Canbeyliler Derneği Başkanı Abdulbaki Durmuş'u kabul etti ve ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler devam ediyor.

Vali Turan makamında, 5'inci Kolordu Komutanlığı görevinden İzmir NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atanan Tümgeneral Muammer Alper, Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Fatih Karababa ve Tüm Canbeyliler Derneği Başkanı Abdulbaki Durmuş'u kabul etti.

Turan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu

2 yaşında içtiği kimyasal hayatını kararttı! 70 kez ameliyat oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otilia'dan Sinan Akçıl itirafı: Genç ve aptaldım

Bir dönem aşk yaşamışlardı! İtirafı ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.