Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler devam ediyor.

Vali Turan makamında, 5'inci Kolordu Komutanlığı görevinden İzmir NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atanan Tümgeneral Muammer Alper, Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Fatih Karababa ve Tüm Canbeyliler Derneği Başkanı Abdulbaki Durmuş'u kabul etti.

Turan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.