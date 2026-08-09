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Kırklareli Valisi halkla buluştu

Kırklareli Valisi halkla buluştu
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, halk toplantısında vatandaşların talep ve önerilerini dinledi, çözüm için yetkililere talimat verdi. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla vatandaş odaklı hizmet vurgusu yaptı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen halk toplantısında vatandaşların taleplerini dinledi.

Turan, vatandaşlar tarafından iletilen talep ve önerileri değerlendirdi.

Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda Turan, iletilen konuların çözümüne yönelik yetkililere talimat verdi.

Turan, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla vatandaş odaklı hizmet verdiklerini belirtti.

Valiliğin kapısının daima vatandaşlara açık olduğunu ifade eden Turan, milletle bütünleşen bir yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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