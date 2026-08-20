Vali Turan'dan Tuğgeneral Sarp'a veda ve başarı dilekleri
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Teknoloji ve Proje Yönetim Daire Başkanlığı görevine atanan Tuğgeneral Bülent Barış Sarp'ı makamında kabul etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Teknoloji ve Proje Yönetim Daire Başkanlığı görevine atanan Tuğgeneral Bülent Barış Sarp'ı makamında kabul etti.
Vali Turan, ziyarette, 9. Hudut Tugay Komutanı iken yeni göreve atanan Tuğgeneral Sarp ile bir süre görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, Tuğgeneral Sarp'a kentteki hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.
Turan, yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.
Kaynak: AA