Vali Turan, Şehit Önk'ün Ailesiyle Bir Araya Geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit ailesiyle makamında bir araya geldi.

Turan, Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün annesi Elif, babası İlhan ve kız kardeşi Nisa Nur Önk ile bir süre sohbet etti.

Şehit ailelerinin en kıymetli emanet olduğunu belirten Turan, her fırsatta şehit aileleriyle buluşmaya özen gösterdiğini kaydetti.

Turan, şehit ailesinin isteklerini dinledi.

Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş da hazır bulundu.

Kaynak: AA