Kırklareli Valisi Turan, şehit ailesini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit ailesine ziyarette bulundu.

Turan, eşi Nihal Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ile şehit Mehmet Emin Karasu'nun Nadırlı köyündeki ailesini ziyaret etti.

Şehit Karasu'nun hayatını kaybeden babası Sıddık Karasu için aileye taziyede bulunan Turan, yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit ailelerinin, Türk milletine bırakılmış en değerli emanet olduklarını ifade eden Turan, her fırsatta şehit aileleri ve gazileri ziyaret ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
