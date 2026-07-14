Haberler

Vali Turan, şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Vali Turan, şehit aileleri ve gazilerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Bundan tam 10 yıl önce, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizi meydanlara davet eden tarihi çağrısıyla aziz milletimiz tek yürek olmuş, vatanına, bayrağına, devletine, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkmıştır"

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Vali Turan, İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin kıymetli emanetleri ve kahraman gazilerle aynı sofrayı paylaşmaktan onur duyduğunu belirtti.

Şehit aileleri ve gazilerin sabrın, fedakarlığın, vakarın ve vatan sevgisinin en müstesna temsilcileri olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Bundan tam 10 yıl önce, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizi meydanlara davet eden tarihi çağrısıyla aziz milletimiz tek yürek olmuş, vatanına, bayrağına, devletine, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkmıştır. 15 Temmuz gecesi verilen mücadele, Çanakkale'den Milli Mücadele'ye uzanan istiklal ruhunun yeniden tecellisi olmuş, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, canları pahasına yazdıkları destanla milletimizin ortak hafızasında ebedi yerlerini almışlardır."

Şehitlerin emanetlerine ve gazilere sahip çıkmanın devletin olduğu kadar milletin de ortak sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Turan, Türkiye Cumhuriyeti'nin dün olduğu gibi bugün de yarın da onların yanında olacağını dile getirdi.

Turan, konuşmasını Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yad edip gazilere sağlıklı ve huzurlu ömürler dileyerek tamamladı.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından dua edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi

Milyonlara rahat nefes aldıracak teklif Meclis'te kabul edildi
Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi

Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
Yalnız yaşayan adam, annesinin ölümünden 5 gün sonra evinde can verdi

Kapıyı kırıp eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı

Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?

Kıyamet mi geliyor? Bu görüntü kısa sürede dünya gündemine oturdu
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma

Atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma