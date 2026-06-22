Vali Turan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

Vali Turan eşi Nihal Turan ile İl Emniyet Müdürlüğü Polis Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa katıldı.

Şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet eden Turan, konuşmasında, şehit ailelerinin metaneti, gazilerin fedakarlığının milletin en büyük güç kaynağı olduğunu belirtti.

Her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Turan, şehit ailelerinin milletin istiklalini, istikbalini ve onurunu koruyan kahramanlar yetiştirdiğini, gazilerin de cesaretin, fedakarlığın ve vatan sevgisinin yaşayan timsalleri olduğunu vurguladı.

Programa, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ile protokol üyeleri katıldı.