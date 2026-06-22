Haberler

Vali Turan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Vali Turan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

Vali Turan eşi Nihal Turan ile İl Emniyet Müdürlüğü Polis Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa katıldı.

Şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet eden Turan, konuşmasında, şehit ailelerinin metaneti, gazilerin fedakarlığının milletin en büyük güç kaynağı olduğunu belirtti.

Her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Turan, şehit ailelerinin milletin istiklalini, istikbalini ve onurunu koruyan kahramanlar yetiştirdiğini, gazilerin de cesaretin, fedakarlığın ve vatan sevgisinin yaşayan timsalleri olduğunu vurguladı.

Programa, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ile protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında

Erdoğan'ın "Bitirin" talimatı sonrası yeni operasyon! Gözaltılar var
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı

Kapalı kapılar ardında 18 saat! İlk karar Bibi'yi çıldırtacak cinsten
Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren baba kurtarılamadı

Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu
Dünya Kupası'na Norveçli taraftarlar damga vuruyor! Times Meydanı'nı Vikinglere çevirdiler

Koca meydanı ele geçirdiler! Herkes bu görüntüleri konuşuyor
Balkonda yakılan mangal apartmanı ayağa kaldırdı

Apartmandaki görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İbrahim Tatlıses'in kızının 'Babalar Günü' paylaşımına kimse anlam veremedi

Elif Ada'nın "Babalar Günü" paylaşımına kimse anlam veremedi
Kuşadası'nda balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Metrelerce yükseklikten düştü, sonu yürek burktu
Yıldız futbolcudan imamlık kararı: Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istiyorum

Yıldız futbolcu imam oluyor: Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istiyorum