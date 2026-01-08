Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Vali Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında düzenlenen programda, şehitler ve gazilerin vatan için ödedikleri bedelin bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Şehit ve gazilerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Turan, devletin şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduğunu belirtti.

Programa, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Levent Özkan Taşkoparan, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan ile protokol üyeleri katıldı.