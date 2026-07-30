Haberler

Kırklareli Valisi Turan öğrencilerle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Turan öğrencilerle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, "Kamu Kurumlarında Staj Seferberliği Projesi"nde yer alan öğrencileri makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, "Kamu Kurumlarında Staj Seferberliği Projesi"nde yer alan öğrencileri makamında kabul etti.

Turan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında valilik iç birimlerinde staj görevini başarıyla tamamlayan yükseköğrenim öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Turan, kamu hizmeti, meslek hayatı ve kariyer planlamalarına ilişkin rehberlik edici tavsiyelerde??????? bulundu.

Stajlarını başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik eden Turan, öğrencilere eğitim ve meslek hayatlarında başarı diledi.

Kaynak: AA
CHP'deki 'paralı figüran' iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı

CHP'deki figüran krizinde yeni gelişme! İki ismi savcı çağırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında mucizeyi gerçekleştirdiler

4-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında mucizeyi gerçekleştirdiler
Yangın bölgesinden yürek yakan görüntü! Can havliyle kaçtı

Yangın bölgesinden yürek yakan görüntü! Can havliyle kaçtı
Motosikletiyle vidanjöre çarpan 19 yaşındaki Nazlıcan hayatını kaybetti

Motosiklet tutkusu sonu oldu: Genç kız feci şekilde can verdi
Selahattin Demirtaş, Arif Güran ile görüşecek

Bakanlıktan özel izin alındı! Demirtaş'tan dikkat çeken görüşme
Pakistan'da bina çöktü: 11 ölü, 6 yaralı

3 katlı bina çöktü: Aynı aileden 11 kişi öldü
Kuyudan gelen sesleri duyan çoban gördüğü manzara karşısında kahroldu

Garip sesler duyan çoban, kuyuda gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Karolin Fişekçi'den dikkat çeken hamle! Aylık abonelik ücreti 4 bin TL oldu

İşler tıkırında! Aylık abonelik ücretini duyan kulaklarına inanamıyor