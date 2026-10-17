Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Kırklareli Valisi Turan, Merkez İlçe Muhtarlar Derneğinde muhtarlarla görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Merkez İlçe Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek Başkan Esra Mağıltaş ve mahalle muhtarlarıyla görüştü. Turan, muhtarların vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini kamu kurumlarına ulaştırmada önemli görev üstlendiğini belirtti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Merkez İlçe Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Vali Turan, ziyarette Dernek Başkanı Esra Mağıltaş ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarların, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin kamu kurumlarına ulaştırılmasında önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Turan, muhtarların kamu yönetiminin en önemli paydaşlarından olduğunu belirtti.

Vali Turan'a ziyarette İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit eşlik etti.

Kaynak: AA
Komşusunun evine girdi, bir daha çıkamadı! Şüpheli ölüm

Komşusunun evine girdi, bir daha çıkamadı! Şüpheli ölüm
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Parkta kan aktı! 15 yaşındaki çocuk 2 kişiyi ağır yaraladı

15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı
31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Binlerce kişi alınacak
Kayseri'de 'kırmızı altın' gilaburunun hasadı başladı

Kayseri'nin yeni altını bu! 500 TL'den bidon bidon satıyorlar
Bakan Gürlek 'Balina James' operasyonunun detaylarını açıkladı! 15 adresten servet çıktı

'Balina James' operasyonunun detayları! El konulan para inanılmaz
SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu kararı

SPK'dan yeni kararlar! 37 kişi hakkında suç duyurusu
Emir Sarıgül, babasının evinde mi saklanıyor? İlk ağızdan yanıt geldi

Emir Sarıgül, babasının evinde mi saklanıyor? İlk ağızdan yanıt
7,7'lik depremden sonra kabus bitmedi! Tam 746 artçı sarsıntı meydana geldi

7,7'lik depremden sonra kabus bitmedi! Tam 746 artçı sarsıntı yaşandı