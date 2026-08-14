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Vali Turan'dan Kıbrıs Gazisi'ne Ziyaret

Vali Turan'dan Kıbrıs Gazisi'ne Ziyaret
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, beraberindeki yetkililerle Kıbrıs gazisi Ramadan Yaka'yı evinde ziyaret ederek sohbet etti, sağlık ve huzur diledi. Devletin şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olacağını vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıbrıs gazisi Ramadan Yaka'yı ziyaret etti.

Vali Turan, İl Müftüsü Yusuf Eviş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş'ın da eşlik ettiği ziyarette, gazi Ramadan Yaka ve ailesiyle bir süre sohbet etti.

Yaka'ya sağlıklı ve huzurlu ömür dileyen Turan, vatanın birliği ve bütünlüğü uğruna gösterdiği fedakarlıklardan dolayı teşekkür etti.

Turan, aziz şehitlerin emanetleri ile kahraman gazilerin milletin baş tacı olduğunu belirterek, devletin tüm imkanlarıyla her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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