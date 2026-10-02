Kırklareli Valisi Turan, Kıbrıs gazisi ve dernek yöneticilerini makamında kabul etti

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıbrıs gazisi, dernek yöneticileri ve iş insanlarını makamında kabul etti.

Vali Turan, Kıbrıs gazisi Necdet Hançer, Kırklareli Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı Erhan Baycan, iş insanları Hasan Doğru, Cumhur İleri ile makamında bir araya geldi.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti belirten Turan, konuklarıyla bir süre görüştü.

Vali Turan, ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Zafer Kamay'ı kabul etti.

Kaynak: AA