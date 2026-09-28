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Kırklareli Valisi Turan, İl Emniyet Müdürü Çakır'a görevinde başarı diledi

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Kırklareli Valisi Turan, İl Emniyet Müdürü Çakır'a görevinde başarı diledi
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Çakır'ı makamında kabul etti. Turan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Çakır'a yeni görevinde başarı diledi ve güvenlik güçlerinin 24 saat görev başında olduğunu ifade etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Çakır'ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Kırklareli'nin huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması için güvenlik güçlerinin 24 saat görev başında olduğunu ifade eden Turan, güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi noktasında gerçekleştirecek çalışmalarda görevlerinde başarı temenni etti.

Kaynak: AA
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