Kırklareli Valisi Turan, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

Kırklareli'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevinde program düzenlendi.

Vali Uğur Turan, programda tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.

Ramazan Bayramı'na ulaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını belirten Turan, bayramların özel günler olduğunu söyledi.

Bayramlarda birlik, beraberlik ve hoşgörü duygularının yoğunlaştığını, kırgınlıkların geride bırakılması gerektiğini vurgulayan Turan, "Huzurevleri bizim için ana ocağı, baba ocağıdır. Büyüklerimizin duasını almak bizler için çok kıymetli." dedi.

Her fırsatta huzurevini ziyaret ettiğini dile getiren Turan, yaşlıların devlete emanet olduğunu kaydetti.

Ramazan ayının çok güzel geçtiğini anlatan Turan, şöyle devam etti:

"Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Kırklareli'mizin bugünlere gelmesinde emeği olan ecdadımızı, şehitlerimizi, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi unutmadık. Ana duasıyla, baba duasıyla, vatandaşlarımızın duasıyla yürümeyi nasip eylesin. Allah yüzünüzü güldürsün, güzel sözlerinizi daim etsin. Bayrağımızın altında şanla ve şerefle yaşamayı nasip eylesin."

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Yaşlıların bilgi, birikim ve tecrübelerinden en iyi şekilde yararlanılması gerektiğini belirten Sarıçam, vatandaşların bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Derya Bulut ise bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği özel günler olduğunu dile getirerek, savaşların son bulmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından bazı yaşlılar şiir okudu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
