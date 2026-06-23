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Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi

Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen halk toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi, çözüm için ilgili kurumlara talimat verdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Turan, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen halk toplantısında vatandaşların taleplerini dinledi.

Vatandaşların Hicri Yılbaşı'nı ve Muharrem ayını tebrik eden Turan, kendisine iletilen konuların çözümüne yönelik değerlendirmelerde bulunarak ilgili kurumlara talimat verdi.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Turan, "Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda milletimizin huzuru, güveni ve refahı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Valiliğimizin kapısı da gönlümüz de vatandaşlarımıza daima açıktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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