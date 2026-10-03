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Kırklareli Valisi Turan halk toplantısında talepleri dinledi, çözüm talimatı verdi

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, halk toplantısında vatandaşların taleplerini dinledi. Turan, vali yardımcıları ve kurum müdürlerine sorunların çözümü için talimat vererek devletin olanaklarının her zaman vatandaşların hizmetinde olduğunu söyledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Turan, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen halk toplantısında vatandaşların taleplerini dinledi.

Vali yardımcıları ve kurum müdürlerine sorunların çözüme kavuşturulması için talimat veren Turan, vatandaşların ilettiği sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmak istediklerini söyledi.

Vali Turan, devletin kapılarının ve olanaklarının her zaman vatandaşların hizmetinde olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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