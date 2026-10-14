Kırklareli Valisi Turan, Edirne Emniyet Müdürü Ayhan ile çalışmaları değerlendirdi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'ı makamında kabul etti.

Vali Turan, Emniyet Müdürü Ayhan ile bir süre görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kolluk kuvvetlerinin huzur ve güvenliğin sağlanmasında önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Turan, "Komşu ilimiz Edirne'nin Emniyet Müdürünü ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Bölgemizde asayişin ve güven ortamının tesis edilmesi adına kurumlarımız arasındaki iş birliğini önemsiyoruz. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Turan, Emniyet Müdürü Ayhan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA